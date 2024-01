Els ajuntaments rebran al març 17,5 milions d'euros en transferències de la Diputació

El ple de la Diputació va aprovar ahir per unanimitat el nou pla de cooperació local, que substitueix les subvencions per a despeses corrents i de capital de les corporacions locals per transferències directes. Aquesta mesura s’ha pres per evitar retards en la tramitació com els que s’han donat els últims dos anys, que han posat contra les cordes diversos projectes. Fonts de la corporació provincial van avançar que si no hi ha al·legacions al pla els ajuntaments i les EMD rebran els ingressos al llarg del mes de març. Tots els grups van avalar el pla de cooperació local; el president, Joan Talarn (ERC), va parlar d’un ple històric, encara que Junts-Impulsem, principal grup de l’oposició, va demanar controlar l’execució d’aquestes despeses.

El vicepresident de Cooperació Local, Agustí Jiménez, va assegurar que el sistema serà “àgil”. Les transferències són de 8.750.000 euros per a despeses corrents i de 8.750.000 per a despeses d’inversions.Amb el mateix objectiu d’agilitzar els processos públics, encara que a través d’una moció, el ple va aprovar una moció d’Ara Pacte Local perquè el Parlament impulsi una modificació legal que possibiliti que els contractes menors que firmen els ajuntaments, ara limitats a 15.000 euros i 40.000 euros a l’any (segons si són per a serveis o obres), puguin allargar-se per un període de quatre anys. Així, encàrrecs de poca quantia no hauran de reeditar-se anualment. La diputada Rosa Pujol (APL) va defensar el text i la republicana Estefania Rufach va avançar que la Generalitat estudia incorporar aquesta mesura en la llei d’acompanyament als pressupostos, alhora que el Parlament debatrà la petició de canvi legal. Cristina Morón (PSC) va demanar a la Diputació que explori impulsar una central de compres.

Junts exigeix a Serrano rectificar les crítiques a l’aeroport de la Seu

La diputada de Junts-Impulsem i portaveu de l’oposició a la Diputació, Rosa Maria Perelló, va exigir a l’alcalde de Vielha i vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, que rectifiqui les crítiques a la inversió de la Generalitat a l’aeroport de la Seu perquè la majoria dels usuaris van a Andorra. Ho va fer amb una moció de suport a l’aeroport, que va quedar rebutjada pels 13 vots de l’equip de govern (ERC, PSC, UA i APL), mentre que els dos del PP es van abstenir i els 10 de Junts-Impulsem hi van votar a favor. Serrano no va respondre a aquesta interpel·lació.

Critiquen el superàvit a Recaptació i insten a abaixar taxes

El diputat de Junts-Impulsem Manel Solé va tornar a demanar en el ple d’ahir que la Diputació rebaixi la taxa que l’Organisme de Recaptació cobra als ajuntaments per la gestió dels seus tributs, del 3,5%, i va assegurar que “la resta de diputacions cobren un 2,5”. Va afegir que l’Organisme té un estalvi net de més de 2 milions (2022) i 13,78 de romanent. Marc Baró (ERC) va insistir que s’està elaborant un estudi sobre aquesta mesura. Solé també va criticar que s’hagin “revocat” set milions dels Feder al caure diversos projectes.D’altra banda, Juli Alegre tornarà a ocupar la direcció del Patronat de Turisme. La corporació va publicar ahir el seu nomenament, que ja va ocupar entre 2015 i 2019, i ara era el responsable de Promoció. El ple també va aprovar eludir l’exigència que el director de Serveis i Obres sigui funcionari de categoria A1.