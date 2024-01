Junts expulsa la lleidatana Cristina Casol del grup parlamentari

L’executiva nacional de Junts va aprovar ahir l’expulsió de la diputada lleidatana Cristina Casol del grup de la formació al Parlament. Aquesta decisió arriba després que l’Oficina d’Igualtat de la cambra catalana arxivés la denúncia que va presentar per un suposat cas d’assetjament per raó de gènere. Després de l’aval de l’executiva a l’exclusió, la direcció del grup haurà d’executar la decisió. Casol, que va ser la número dos de Junts per Lleida a les eleccions del febrer del 2021, va assegurar ahir que passarà a ser diputada no adscrita. Casol és també afiliada de la formació i forma part de l’executiva.

Fonts consultades per aquest diari van assegurar que la reunió d’ahir va ser tensa, mentre que d’altres ho van negar. La direcció del partit la formen una vintena de persones i vuit van votar en contra d’expulsar Casol, que forma part del corrent intern afí a la presidenta de Junts, Laura Borràs. A aquesta línia també s’integra la vicepresidenta Aurora Madaula, que també va denunciar assetjament parlamentari davant de l’Oficina d’Igualtat. Tanmateix, el seu cas encara no està resolt.Borràs i Madaula van ser dos de les persones que van rebutjar apartar del grup parlamentari la diputada lleidatana, juntament amb altres dirigents com David Torrents, Jaume Alonso-Cuevillas, Ester Vallès o Montserrat Caupena. Borràs va considerar un “error” que aquesta situació acabi amb una expulsió, mentre que Madaula va defensar Casol i va qualificar el que ha ocorregut de “caça de bruixes”, segons el diari Ara.La denúncia que va presentar Casol es va arxivar per falta de proves, encara que l’informe que va elaborar una empresa externa descrivia un ambient de treball “on el masclisme més cultural està arrelat”. Fins a 26 dels 32 diputats de Junts van traslladar la petició de renúncia de Casol. Vint ho van fer en una carta al secretari general, Jordi Turull; al president del grup parlamentari, Albert Batet; i la portaveu, Mònica Sales.

Feliu busca una candidatura de consens per a l’executiva del pla

■ Junts busca una candidatura de consens per rellevar Eloi Bergós al capdavant del partit a les comarques del pla. Bergós va formalitzar ahir la renúncia al càrrec en la reunió de la direcció nacional del partit i va demanar que el procés per elegir la nova presidència “no es dilati en el temps” i sigui “al més ràpid que permetin els estatuts”. Anna Feliu es perfila com a presidenta de Junts a les comarques de Ponent, com ja va avançar SEGRE. Feliu és alcaldessa de l’Albi, presidenta de la formació a les Garrigues i diputada al Parlament.D’altra banda, fonts del partit van explicar que la nova executiva haurà de sotmetre’s a votació en un procés de primàries, independentment del nombre de candidatures que s’hi acabin presentant.