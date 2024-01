Ajornen tres mesos un desnonament a Rosselló

Membres de la PAH hi van acudir per evitar el desnonament. - AMADO FORROLLA

El desnonament d’una dona i el seu fill previst ahir a Rosselló va quedar ajornat durant tres mesos, arran de la intervenció de la plataforma d’afectats per les hipoteques (PAH) i l’ajuntament. L’entitat va acudir al consistori dies abans per notificar el desnonament i el personal de serveis socials del consell va fer gestions per intentar evitar-ho, però el procés va seguir endavant. Poc abans del desnonament, la PAH va facilitar a l’alcalde, Joan Andreu Urbano, el telèfon del fons voltor que l’instava i li va demanar que truqués directament per intentar parar-lo. Urbano ho va fer i, després d’enviar un correu electrònic a l’empresa, va obtenir un ajornament de tres mesos, en els quals els serveis socials ajudaran la família afectada a buscar un altre habitatge. La PAH va recalcar que els ajuntaments han d’intervenir contra els desnonaments i va reclamar també que ho faci la Generalitat.