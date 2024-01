La Diputació estudia crear una central de compres per als ajuntaments

La Diputació podria impulsar una central de compres per als ajuntaments amb l’objectiu d’optimitzar recursos i abaratir costos, tal com va plantejar el PSC al ple. El vicepresident Agustí Jiménez (PSC) va manifestar que “com a concepte és molt positiu i ho estudiarem amb Presidència”. “Una altra cosa és que tinguem l’estructura necessària”, va afegir. Jiménez va presentar ahir als alcaldes, juntament amb el president de la Diputació, Joan Talarn, el pla de cooperació local amb què transferiran els ajuntaments i EMD 17,5 milions d’euros al març. Seran 8,75 milions per a despeses corrents: 400.000 € per a Lleida, 243.000 per a EMD i la resta per a municipis (Gósol tindrà un plus de 9.212); i 8,75 milions per a despeses d’inversió amb un fix i un variable segons la població i els nuclis. Hi haurà partides per a municipis de menys de 1.000 habitants i per als del Pirineu.