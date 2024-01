Més de 3.400 artefactes bèl·lics trobats a Lleida des del 2012

Els Mossos d’Esquadra han elaborat un mapa amb els més de 8.200 artefactes explosius trobats a Catalunya relacionats amb conflictes bèl·lics històrics des del 2012, dels quals més de 3.400 s’han trobat a les comarques lleidatanes, que aglutina el 41% del total. El mapa ha estat dissenyat per l’àrea Tedax-NRBQ de la policia catalana amb el compromís per a la recuperació i preservació de la memòria històrica i perquè pugui servir als investigadors dels diferents conflictes que han tingut lloc a Catalunya, amb especial incidència de la Guerra Civil.

Concretament, l’àrea Tedax de Lleida ha trobat un total de 3.445 artefactes des del 2012, la xifra més alta de les sis seccions que té aquesta unitat a Catalunya. Per tipus d’explosius, 2.119 són granades de morter, 670 projectils d’artilleria, 449 granades de mà, 141 coets, 50 espoletes, 8 bombes d’aviació, 5 granades de fusell i tres bombardes. Per comarques, on se n’han trobat més han estat l’Alt Urgell, amb 1.768; el Segrià, amb 458; les Garrigues, amb 395; la Noguera, amb 297; el Pallars Sobirà, amb 170, i el Pallars Sobirà, amb 113. La majoria de les intervencions estan relacionades amb conflictes bèl·lics com les Guerres de Successió del segle XVII-XVIII, la invasió napoleònica o Guerra del Francès, les Guerres Carlines i, en especial, la Guerra Civil. De fet, a les comarques lleidatanes pot apreciar-se que on s’han trobat més artefactes és a les zones on transcorrien els fronts com el del Segre.Per la seua part, Gustau Aparisi, subcap de l’àrea Tedax-NRBQ dels Mossos, va assenyalar ahir que en la majoria dels casos i, malgrat el pas del temps, els artefactes continuen mantenint-se actius. “Tret que el material hagi estat en situació de conservació molt dolenta, com dins d’un riu, l’explosiu es manté i manipular-los comporta un gran risc.” En aquest sentit, va explicar que hi ha col·leccionistes que tenen accidents “per un excés de confiança”. Va ser el cas d’un home que l’abril del 2006 estava desmuntant l’espoleta d’un projectil d’artilleria de la Guerra Civil a Térmens, a la Noguera, quan aquest va explotar i li va causar ferides greus. A casa seua van recuperar 443 artefactes explosius bèl·lics així com munició, tres bombes d’aviació, tres càrregues de TNT i 9 quilos de pólvora. També un veí de Balaguer va resultar ferit de gravetat el febrer del 2009 al manipular un projectil d’artilleria. També era un col·leccionista i l’explosió es va produir a l’interior d’un traster ple d’artefactes i explosius en què van intervenir 31 projectils d’artilleria, sis bombes d’aviació, munició i 11 quilos de trilita, entre altres. Aparisi va recordar que la tinença d’aquest tipus de material està castigada amb el Codi Penal i també d’acord amb el reglament d’armes i explosius. Per aquesta raó, va assenyalar que en cas de trobar algun artefacte no s’ha de tocar ni moure’l del lloc i cal trucar immediatament al 112 perquè els especialistes del Tedax en facin una extracció segura. En altres casos, aquestes troballes porten a trobar també restes de combatents durant la Guerra Civil, com va passar a Cubells el 2009. Els agents van acudir a recollir tres granades de mà a la Masia del Pere Pau i van trobar fragments ossis humans. A més, l’abril del 2014 a Calbinyà, a l’Alt Urgell, un agent dels Mossos que corria per la muntanya va veure un gran nombre de restes d’artefactes de la guerra. Aquest lloc havia estat un camp de tir militar on es feien pràctiques amb granades de morter. En total, es van recollir 1.420 quilos de restes.