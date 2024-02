Més control de despesa de llum a Castelló de Farfanya

La majoria de la trentena de veïns de Castelló de Farfanya que reben llum dels panells solars municipals van assistir ahir a una reunió organitzada per l’ajuntament per afavorir un major control del consum elèctric i estalviar en els rebuts. El consistori va presentar una app per predir les hores de més producció d’energia solar, a fi d’adaptar-hi el consum i reduir el procedent de la xarxa elèctrica.

Així mateix, un gestor energètic examinarà durant els pròxims tres mesos els rebuts de la llum dels veïns per verificar que les companyies elèctriques compensen els excedents d’energia solar que s’aboquen a la xarxa. L’alcalde, Omar Noumri, va destacar després de la sessió que els municipis rurals “tenen un gran potencial per a la innovació dirigida a afavorir la sobirania energètica dels seus habitants”.