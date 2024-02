Exigeixen garantir la pesca nocturna per atreure turistes

L’alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé, i l’alcaldessa d’Almatret, Jennifer Nadal, reclamen garantir la pesca nocturna aigües amunt de Riba-roja, després de constatar que l’autorització que la Generalitat va atorgar el 2023 expirarà aquest any. Van demanar mantenir-la durant les 24 hores del dia com a mitjà per atreure turistes aficionats a la pesca esportiva i beneficiar l’economia local. Els edils van abordar aquesta qüestió en una reunió la setmana passada amb representants de les societats de pescadors d’ambdós municipis i dels Agents Rurals.

La pesca nocturna va estar a punt de ser erradicada l’any passat per decisió de la Generalitat. Tanmateix, el Consell de Pesca de Catalunya celebrat al novembre va acordar deixar aquesta mesura en suspens durant un any, arran de les reclamacions dels municipis. Aquests van al·legar que aquesta activitat té un efecte positiu per a l’economia local i que han de diversificar els seus recursos per frenar la recessió demogràfica que pateixen. Van argumentar que la pesca és un eix vertebrador per potenciar serveis i continuar treballant en la dinamització del turisme apostant per aquest esport, va dir Solé. Per aquesta raó, demanen que l’autorització per pescar de nit sigui permanent.Les societats de pesca van recalcar que la pesca continental és un fet diferenciador sobre el qual gira gran part de la diversificació del sector terciari. “Molts veïns han vist oportunitats laborals entorn de la pesca per contrarestar l’èxode rural, amb negocis relacionats com aquesta activitat que han creat llocs de treball”, argumenten aquestes entitats.Per la seua part, els Agents Rurals van sol·licitar que els consistoris prenguin mesures concretes i coordinades per preservar els espais naturals. Això inclou informar i educar els qui els visiten perquè compleixin la normativa a les àrees protegides on es pesca. La confluència de Segre i Cinca i la d’aquests dos rius amb l’Ebre està protegida i atreu nombrosos pescadors d’Espanya i de la resta d’Europa. En ocasions això s’ha traduït en escombraries, vandalisme i perjudicis al medi natural, per la qual cosa reclamen una especial atenció per no afectar la fauna i la flora.Els alcaldes de la Granja i Almatret han sol·licitat una reunió amb Acció Climàtica a Lleida per consensuar actuacions de senyalització, neteja i seguiment de cara a mantenir la pesca en ambdós municipis les 24 hores. Val a recordar que promotors txecs promouen un resort de pesca a l’Ebre a Almatret, que està a punt d’aconseguir tots els permisos de la Generalitat per començar la seua activitat.