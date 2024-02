Més de 900.000 € per vols amb publicitat sobre Lleida

Un abundant contracte publicitari contribuirà a donar a conèixer les comarques de Lleida a la resta d’Espanya i, alhora, haurà d’assegurar els vols comercials a Alguaire. L’empresa pública Aeroports de Catalunya ha tret a concurs serveis de “promoció econòmica, turística i empresarial de les comarques lleidatanes en l’entorn de l’aeroport” amb un pressupost de licitació de 907.500 euros. L’empresa adjudicatària haurà de dur a terme accions publicitàries i comprometre’s a operar l’any vinent la línia regular entre Lleida i Palma, així com els vols d’estiu des de l’aeroport lleidatà a Menorca i Eivissa.

L’empresa pública de la Generalitat va afirmar que es tracta d’un servei per “al desenvolupament de les comarques lleidatanes en l’entorn de l’aeroport a través de la publicitat i el màrqueting”. Rètols en avions, anuncis a la pàgina web de l’aerolínia, edició de revistes i publicacions en xarxes socials són algunes de les accions publicitàries que proposen les clàusules del concurs. Tanmateix, cada licitador haurà de presentar les seues pròpies propostes, vinculades als vols de Palma, Menorca i Eivissa.Aeroports va convocar el 2023 un concurs similar que es va adjudicar Air Nostrum, la companyia que opera des de fa anys els vols entre Lleida i les illes Balears. En els dos anys anteriors, durant la pandèmia de la covid, la companyia aèria va rebre ajuts atorgats per l’empresa pública de la Generalitat per rellançar i donar continuïtat als seus vols a Alguaire.