Nova zona esportiva a petició dels veïns

Gairebé 600 persones van participar diumenge en la XVI Cursa de la Serra i la caminada organitzada per a nens i adults a Puigverd de Lleida. L’acte va comptar amb la col·laboració de la Diputació, el Consell Català de l’Esport, el Consell Esportiu del Segrià, l’ajuntament i de diverses entitats i voluntaris.

Precisament, una zona annexa on es va celebrar la prova es convertirà en nova àrea esportiva del municipi. El consistori està immers en els tràmits per requalificar aquest sòl rústic com a àrea d’equipaments. Haurà d’acollir diferents instal·lacions, entre les quals pistes de pàdel, d’atletisme, un camp de futbol 7 i un skate park, entre d’altres, segons va explicar l’alcalde de la localitat, Josep Solsona. A més, s’habilitarà un parc caní. La nova zona esportiva s’ubicarà a prop de la que va acollir les proves d’atletisme. Els terrenys ja són propietat del consistori. Els va adquirir a una congregació religiosa que, per la seua banda, els va heretar d’una família d’aquesta població. Els tràmits per aconseguir la parcel·la han requerit anys, i es dedicarà a l’esport a petició dels veïns.