Rotondes amb identitat

Les vint-i-dos rotondes de l’N-230 s’han convertit en un segell d’identitat local, des de Lleida fins a la frontera amb Aragó. Hi continuen circulant centenars de camions i milers de vehicles que utilitzen aquesta via bé perquè la proximitat de Lleida no fa necessari agafar l’autovia A-14, o bé perquè s’utilitza en rutes internes entre Torrefarrera i Alfarràs, com és el cas de molts camions que fan circuits per granges o indústries. Segons les dades del 2021, la intensitat mitjana diària de l’A-14 va ser de 5.450 cotxes i 778 camions, que són els que la nova autovia ha tret de la nacional des del 2017. Tanmateix, per Torrefarrera continuen circulant 8.387 cotxes i 606 camions per l’N-230, a Alguaire 4.475 vehicles lleugers i 325 de pesants i a Alfarràs, municipi on acaba l’autovia, pendent de la seua continuació cap a Aragó, dels 6.286 vehicles comptabilitzats, 5.583 són cotxes i 703 camions, ja que reprenen la circulació per l’N-230. Les rotondes són de titularitat estatal, com també ho són les travessies que discorren per l’interior dels municipis encara que els consistoris tenen la potestat de reformar-les i renovar-les previ acord amb el Govern central, va explicar el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín. L’ajuntament de Torrefarrera està pendent del permís del ministeri de Transports per abordar les obres a les d’entrada i sortida de la població, una actuació que suposarà uns 50.000 euros amb què pretén millorar la imatge de la localitat, va explicar Jordi Latorre. Tanmateix, la propietat de les glorietes no està del tot clara per a altres consistoris.

Segons l’alcaldessa d’Almenar, Teresa Malla, “nosaltres ens ocupem de les que són dins del nucli urbà i paguem l’enjardinament i les despeses de llum. De les altres dos se n’encarrega l’Estat”. Per la seua part, l’alcalde de Rosselló, Joan Andreu Urbano, assegura que les quatre són de titularitat municipal. “Mantenim la gespa, el reg i el sistema elèctric.” Per la seua banda, el primer edil d’Alfarràs, Joan Carles Garcia, té clar que són de l’Estat, igual com l’alcaldessa d’Alguaire, Imma Roca.