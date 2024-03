L'esquí s'assegura un bon final de temporada

Les nevades d’ahir van reforçar encara més els gruixos de neu de les estacions d’esquí, per la qual cosa tot augura un bon final de temporada (acabarà l’1 d’abril, Dilluns de Pasqua, encara que Baqueira preveu finalitzar-la una setmana més tard). Per exemple, a Port Ainé i Boí Taüll el temporal havia deixat a primera hora de la tarda 30 centímetres, mentre que a Espot van ser 25. En el cas de Baqueira, al matí havien guanyat entre 5 i 8 centímetres. De fet, per a aquest cap de setmana els dominis d’alpí del Pirineu preveuen obrir el 84% de les pistes després de les nevades dels últims dies (vegeu SEGRE d’ahir). D’altra banda, les estacions de nòrdic estan totes obertes per primera vegada aquesta temporada. Això ha estat possible gràcies a les últimes precipitacions i ahir Lles de Cerdanya va sumar entre 20 i 40 centímetres de neu nova. L’estació amb més quilòmetres per a la pràctica de l’esquí de fons és Sant Joan de l’Erm, amb 32.