L'ajuntament restaurarà el tossal de la Moradilla amb aval de la Paeria

L’ajuntament dels Alamús projecta diverses actuacions al tossal de la Moradilla, a uns 800 metres de la localitat però dins del terme municipal de Lleida. Per treballar en la recuperació de la memòria històrica d’aquest enclavament, famós per conservar trinxeres i ser torre de vigilància dels republicans durant la Guerra Civil fins a l’entrada del bàndol nacional, els alcaldes dels dos municipis es van reunir aquest mes per treballar en un conveni o concessió que permeti a l’ajuntament dels Alamús actuar en la seua consolidació. “Hem avançat en aquesta opció ja que la idea és ocupar-nos nosaltres de les tasques de reforma i apuntalament d’algunes parets per frenar la degradació”, va explicar l’alcalde d’aquesta població, Toni Bosch.

Durant la pandèmia de la covid, aquest fortí republicà es va convertir en una zona de passeig i de fet “és una ruta molt freqüent per fer llargues caminades. Ara volem recuperar-lo com un element més per explicar els esdeveniments de la contesa civil”, va assenyalar Bosch. Per la guerra es va destruir parcialment i posteriorment mai es va fer cap intervenció per recuperar-la. La construcció es va fer sobre una altra torre d’origen àrab, pensada per vigilar l’horta de Lleida i els pobles propers en una època en què la frontera amb els cristians era poc estable. El turó és una protuberància que arriba als 242 metres d’altitud. Al segle XIX s’hi va alçar una torre de vigilància, de la qual queden algunes restes.A finals dels anys cinquanta, es va gravar al turó de la Moradilla una de les escenes bèl·liques més intenses de la pel·lícula La fiel infantería, una producció cinematogràfica de propaganda franquista dirigida per Pedro Lazaga amb la participació de Tony Leblanc o Laura Valenzuela, entre altres actors de renom (vegeu el desglossament).L’alcalde va indicar que amb la recuperació de l’enclavament també es vol recordar el rodatge d’aquesta pel·lícula “ja que molts dels veïns, que ara són persones grans, van actuar com a extres al film i els agradaria que quedés un testimoni de la seua intervenció en la pel·lícula”. Boch va explicar que estan treballant en aquesta idea i que ja compten amb el vistiplau de la Paeria de Lleida expressat per l’alcalde, Fèlix Larrosa.

Escenari d’una pel·lícula bèl·lica amb extres de les dos localitats

Del 24 d’agost al 12 de novembre del 1959, Lleida ciutat es va convertir en un immens plató de cine amb motiu del rodatge de La fiel infantería, que va mobilitzar la capital del Segrià ja que molts edificis, places i carrers van sortir a la pel·lícula. Un altre dels escenaris del film va ser el tossal de la Moradilla, on es van gravar escenes bèl·liques de la Guerra Civil. La cinta va estar protagonitzada per actors i actrius de renom com Analía Gadé, Laura Valenzuela i Mabel Karr, a més de Tony Leblanc, Arturo Fernández, Ismael Merlo i Jesús Puentes, entre d’altres. Es va estrenar a Lleida als seixanta.