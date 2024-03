Un museu per a les Nancy a Almenar

L’ajuntament d’Almenar projecta obrir un museu del col·leccionisme a la històrica Casa Seró. Precisament, a l’última planta d’aquest edifici Eva Torrente, una veïna de la localitat, podrà exposar les seues nines Nancy. Segons l’alcaldessa, Teresa Malla, allà s’ubicaran diverses col·leccions i s’està començant a rehabilitar. La reparació de l’edifici, que també és un museu etnològic, implica una inversió que s’acosta als 400.000 euros.

Gairebé 500 Nancys té Eva Torrente a la col·lecció que va començar a reunir el 2006. A més, també compta amb gairebé un centenar més de l’emblemàtica nina Mariquita Pérez, i una trenta de la marca japonesa Blythe.

El 1968, la casa Famosa (Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil Sociedad Anónima) en va treure al mercat una que marcaria moltes generacions. La Nancy va regnar a les llars fins a l’arribada de la Barbie. Se’n van arribar a vendre un milió a l’any amb els seus complements, que inclouen un ampli ventall d’accessoris des dels vestits, sabates, botes i botins, ulleres, bosses, perruques i postissos, mobiliari o maletes per sortir de viatge, entre altres. Torrente va ser una d’aquestes nenes a qui van regalar una Nancy i anys després va descobrir que la feia feliç col·leccionar-les.

“En tinc moltes d’originals amb tots els complements que he anat recopilant però jo em dedico a restaurar i customitzar. De fet, en tinc una que és una rèplica meua. Compro les noves edicions que tots els anys es posen a la venda i faig noves creacions de vestidors basant-me en pel·lícules. Per exemple tinc una Mary Poppins i una Elisa Doolittle amb el vestit que va portar Audrey Hepburn a la mítica escena de les curses a My fair lady. També confecciono vestits inspirats en la dècada dels setanta i vuitanta i vestits de núvia. L’últim que estic fent es basa en la temàtica Disney. No em dedico a la venda, encara que sé que els últims anys alguns objectes han arribat a assolir preus desorbitats als mercats online. S’arriben a pagar quantitats molt elevades per alguns articles que no estan en bon estat. Jo només compro però fora d’aquest mercat.”

Eva Torrente té un blog i està a Facebook i Instagram i és molt popular entre els seus seguidors. Es diu la buhardilladenancy i aquest nom no és casual, ja que ha destinat una habitació de casa seua exclusivament a la nina. Està decorada en el mateix rosa de les caixes en les quals es va vendre en les seues primeres edicions.

“Estic atenta a les edicions commemoratives, perquè sé que se’n solen fer molt poques i aconseguir-ne una és una garantia que anirà pujant de valor.” Anar a congressos i convencions sobre Nancys és una altra de les aficions d’aquesta veïna d’Almenar. De fet, ja s’està preparant per a la que s’organitza a finals d’octubre d’aquest any a Madrid.