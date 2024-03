Un vehicle cau a la via del tren a Alcoletge

El cotxe va quedar enmig de la via del tren a Alcoletge, afectant la circulació entre Lleida i Balaguer.JORGE AGUSTÍN

Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un cotxe va caure ahir a la tarda a la via del tren a Alcoletge afectant la circulació del tren de la línia de Lleida a La Pobla de Segur. Segons van informar els Bombers, van rebre l’avís a les 17.20 hores i es van activar dos dotacions a més dels Mossos d’Esquadra. Segons Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el servei es va parar entre Lleida i Balaguer i es va habilitar un servei d’autobús alternatiu per als passatgers.

Protecció Civil també va activar el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat), que va quedar desactivat a mitja tarda. Els dos ocupants del vehicle no van resultar ferits i el xòfer va donar negatiu en alcoholèmia. Ferrocarrils va informar que a les 19.45 hores s’havia normalitzat el servei en la línia i tots els trens circulaven en l’horari habitual.