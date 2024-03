Oficina turística mòbil per promocionar els micropobles

Una furgoneta es desplaçarà per diferents punts de la geografia catalana per promocionar el patrimoni, activitats i esdeveniments que es porten a terme als pobles de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec i altres del Segrià Sud. “El vehicle, amb dos tècnics de turisme, es desplaçarà per Catalunya per promocionar el patrimoni i la nostra identitat amb l’objectiu d’atreure el màxim de turistes possible”. Així ho va explicar ahir l’alcalde de Torrebesses i membre de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Mario Urrea, en la presentació del projecte, que han elaborat els alumnes del grau superior Guia, Informació i Assistències Tècniques (Giat) de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.

L’oficina d’informació turística mòbil va ser presentada ahir al complex de La Caparrella davant dels alcaldes i edils d’Aspa, Sarroca de Lleida, Torres de Segre, Seròs i Torrebesses. Urrea va destacar que, a partir d’ara, es buscarà finançament per implementar aquesta iniciativa, que s’emmarca en una prova pilot per a la promoció dels micropobles i municipis rurals. Va afegir que part del finançament haurà de passar per una aportació de cada municipi, d’alguna ajuda del Fons de Transició Nuclear i d’administracions. El cost inicial és de 100.000 euros, que inclou també la compra del vehicle (elèctric) i el treball dels tècnics de turisme. Per la seua part, la directora de l’Escola d’Hoteleria de Lleida, Neus Brenuy, va destacar la versatilitat del cicle, que ofereix formació per “planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint passatgers i clients, en actes diversos i altres destinacions turístiques, així com l’organització i gestió d’actes”. Aquests estudis tenen una durada de 2.000 hores repartides en dos cursos que, a Lleida, inclouen coneixements d’enoturisme i que, amb la modalitat dual, ofereixen pràctiques professionals en institucions i empreses capdavanteres del sector.