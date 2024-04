Un superheroi per a Alcarràs

“Em preguntava com seria un superheroi de poble. Superman va créixer en un, però després se’n va anar a treballar a la gran ciutat de Metròpolis.” Aquesta pregunta va portar Joan Saló, un jove artista d’Alcarràs, a crear la seua pròpia sèrie de còmics. La protagonitza el Capità Alkarràs, un heroi originari d’aquesta localitat del Baix Segre les aventures del qual transcorren al Segrià. El primer volum que les recopila es presentarà demà divendres al poble que serveix d’escenari en aquestes històries. L’acte tindrà lloc a les 18.30 a la biblioteca Joaquim Montoy.

Les primeres pàgines de Capità Alkarràs van veure la llum a les xarxes socials l’any 2020, en plena època de confinaments per la covid. “Va ser un efecte secundari de la pandèmia”, diu Saló. Des d’aleshores ha dibuixat quatre episodis. La plaça de l’Església d’Alcarràs, l’Eix Comercial de Lleida o l’aeroport d’Alguaire són alguns dels escenaris d’aquestes històries. L’heroi s’enfronta en aquestes a rivals com nectarines mutants, una marioneta en el paper de científic boig o un agricultor amb barret de palla i superpoders aràcnids, entre altres malvats.“El còmic no explora gaire la vida quotidiana del Capità Alkarràs al poble, als superherois tendeixen a passar-los coses de superherois”, apunta Saló. Va ser el primer còmic llarg de l’autor, que va cursar el batxillerat artístic a Lleida i va estudiar art digital a Terrassa. Actualment cursa un màster per exercir com a professor de dibuix i imparteix classes en pràctiques. El primer episodi va cridar l’atenció de l’Associació Bronca, una entitat lleidatana que promou l’autoedició de còmics independents. Algunes històries del superheroi del Baix Segre van aparèixer en fanzines i ara s’han recopilat en un únic volum. “L’associació em va ajudar tant en l’edició com a donar-la a conèixer”, explica Saló. Després de la presentació a Alcarràs, n’hi haurà una altra a Lleida el 13 d’abril, a la seu de l’Associació Bronca, al número nou del carrer la Palma.