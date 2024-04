Acció Climàtica es farà càrrec de compensar les pèrdues que es detectin a les finques inundades pel riu Cinca

detail.info.publicated acn

Acció Climàtica es farà càrrec de compensar les pèrdues que es puguin detectar a les finques afectades per les inundacions del riu Cinca, entre Massalcoreig i la Granja d'Escarp. Ho ha afirmat aquest divendres el secretari d'Alimentació del departament, Carmel Mòdol, durant la visita a la zona. Mòdol ha dit que assumeixen aquesta responsabilitat "malgrat no ser els titulars d'aquesta obligació" i que inclouran els ajuts en un paquet ja habilitat en el marc de la sequera. A més, ha instat la CHE a fer les tasques de manteniment pertinents a la llera del riu per minimitzar el risc de noves inundacions. Per la seva banda, alguns pagesos afectats s'han mostrat escèptics perquè s'hi faci cap millora.

El secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol i la directora dels serveis territorials del departament a terres lleidatanes, Dolors Vila, han volgut mostrar aquest divendres el compromís del departament per recolzar econòmicament els afectats per les inundacions del riu Cinca i fer front comú amb l'ACA per reclamar a la CHE que faci actuacions de manteniment a la zona afectada amb l'objectiu de minimitzar el risc de futures inundacions. Així ho ha anunciat Mòdol en la reunió que ha mantingut a l'Ajuntament de Massalcoreig amb representants d'organitzacions agràries i del consistori abans de visitar la zona afectada.

Pel que fa als danys, Mòdol ha dit que pot "haver-hi una zona amb més mal perquè els arbres són més petits", mentre que on els arbres són més grans "pensem que no hi haurà danys, però veurem com evoluciona". En qualsevol cas, el secretari ha dit que té "un missatge directe als pagesos: no pot passar com fa 15 anys", quan també es va produir un episodi d'inundacions i els agricultors es van quedar sense rebre compensacions. Així, el secretari d'Alimentació s'ha compromès a ajudar econòmicament els afectats. "No sent realment els titulars d'aquesta obligació, donarem la cara com hem fet en els àmbits de sequera. De la mateixa manera que hem fet amb els cultius afectats per la sequera al pantà de Guiamets, posarem els arbres (de Massalcoreig) dins el mateix paquet perquè puguin rebre les compensacions i continuar amb l'activitat agrària", ha expressat.

Insten la CHE a actuar

Així mateix, Mòdol ha comunicat que el departament donarà suport a l'ACA per instar la CHE que porti a terme actuacions de manteniment a la llera del riu que permetin minimitzar el risc de noves inundacions. "Reclamem a la CHE que, amb col·laboració de l'ACA, es tiri endavant amb l'arranjament de la part de mur que en són responsables per minimitzar el risc", ha dit Mòdol, que ha afegit que "això és important perquè ja s'ha obert un forat i qualsevol nova crescuda de cabal pot tornar a superar el mur de contenció i generar novament el problema".

Per la seva banda, l'alcalde de Massalcoreig, Josep Maria Vallès, ha demanat novament que primer es faci una actuació per reconstruir el mur de contenció que es va erosionar a conseqüència de l'intens cabal i després es faci una actuació "integral" al riu perquè "si no d'aquí 4 o 10 anys tornarem a estar igual".

Escepticisme entre els pagesos

D'altra banda, alguns pagesos treballaven aquest divendres per intentar recuperar la normalitat a les finques afectades. Un dels agricultors, Sebastià Agustí, ha explicat que ja han començat a tapar les canalitzacions que van fer a mà i amb maquinària després de desguassar pràcticament tota l'aigua que s'havia acumulat als camps. "Ara ha de marxar l'aigua subterrània. El problema que tenim són que es podreixin les arrels dels arbres i que hem de fer tractaments contra els fongs. A veure què passa", ha expressat.

Agustí, que té cultius de presseguers, ha dit que aquests són molt "susceptibles" a la humitat i "es pot morir algun arbre que altre". "El que ens preocupa més és què passarà a partir d'ara. La poca aigua que baixi pel riu tornarà a entrar dins. Nosaltres no hi podem fer res", ha lamentat. En aquest sentit, s'ha mostrat escèptic amb què les administracions facin cap millora. "La sensació que tenim, ja que això fa anys que dura, és que les administracions, tant l'una com l'altra, se'ns treuen del damunt amb bones intencions o expressions", ha dit.

En la mateixa línia, un altre pagès afectat, Ramon Agustí, ha dit que encara és aviat per fer un balanç de danys, però dona per fet que es moriran alguns arbres. "Aquest aiguat no és bo pels presseguers. Es morirà algun arbre per descomptat. De moment, el drenatge ha estat bo, però que l'aigua hagi estat estancada un parell de dies no els va massa bé als arbres. A més, s'han endarrerit tots els tractaments que teníem previstos", ha lamentat.