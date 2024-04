L'ajuntament ofereix sòl per resituar la torre de comunicacions

L’ajuntament d’Aitona oferirà sòl municipal per instal·lar la torre de telecomunicacions de la qual va paralitzar les obres la setmana passada als afores del poble. Plantejarà ubicacions alternatives a l’actual, que el consistori rebutja pel seu impacte paisatgístic i que ha despertat oposició veïnal. L’alcaldessa, Rosa Pujol, es va reunir ahir amb representants de Telefónica, que va encarregar aquesta construcció a la firma American Tower. Aquesta no va demanar llicència perquè la legislació espanyola l’eximeix d’obtenir aquest permís.

El consistori va afirmar que s’ha posat en contacte amb l’amo dels terrenys on hi ha la torre paralitzada i va indicar que aquest accedeix a un canvi d’ubicació. Així mateix, l’ajuntament ha demanat “suport jurídic” a Educació per indagar si “hi ha alguna limitació per instal·lar aquestes antenes” a prop del col·legi Francesc Feliu. Per la seua banda, fonts de Telefónica van afirmar que la companyia està disposada a buscar solucions juntament amb el consistori.L’ajuntament ha iniciat una recollida de firmes que se sumarà a la que ja havien començat els veïns de la zona, i l’associació de famílies d’alumnes de l’escola ha convocat cassolades avui i demà a les 17.00 hores davant de les obres paralitzades.