L’ajuntament de Seròs ha entregat els premis del Concurs de la Floració d’aquest any, en el marc de la campanya florserosexperience. Cada setmana es feia una pregunta relacionada amb la floració o del municipi i entre els que encertaven i seguien els passos per participar-hi se sortejava un dinar per a dos persones. En total es van entregar quatre premis per a dinars en restaurants de la localitat.