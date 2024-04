El consistori busca fons per obrir al públic la torre defensiva del Molí

L’ajuntament de Torrebesses ha sol·licitat ajuts del 2% Cultural de l’Estat per restaurar el complex del Molí del Tomàs. Els treballs de restauració del Molí Fariner van deixar al descobert a l’estiu del 2021 una torre de defensa. Es tracta d’una construcció de planta quadrada en la qual es poden observar els espais entre pedres o espitlleres per on es disparaven les ballestes. També es va trobar un túnel amb volta de pedra seca per on el molí desguassava després de moldre el blat. Segons l’alcalde, Mario Urrea, la comesa de la torre de defensa era protegir el molí de possibles saquejos i va remarcar que dona un valor afegit a l’enclavament. La família Gort va cedir el 2019 aquesta propietat al consistori perquè es fes càrrec de les ruïnes i els donés un ús que revertís en la població.

L’alcalde va remarcar que el consistori ja ha entregat el projecte per fer visitable l’enclavament i construir un museu, ja que, actualment, és difícil accedir a la zona. L’actuació suposarà una inversió d’uns 200.000 euros, segons els càlculs dels tècnics municipals.Segons Urrea, antany hi havia tres molins a la població, un al límit amb el municipi de Granyena de les Garrigues, un altre a la mateixa població i el que ara es recupera, a prop del límit amb Sarroca de Lleida, impulsats per l’aigua de diversos torrents.Per una altra banda, l’alcalde va assenyalar que l’ajuntament també està immers en la promoció turística de l’església nova, cedida pel bisbat de Lleida al municipi fa un any, una edificació inacabada a la plaça dels Pagesos que la localitat fa servir com a espai per a actes públics.