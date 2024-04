L'escorxador, convertit en centre per a mascotes

L’Associació Cultural Lo Portal de Sudanell ha transformat l’antic escorxador, tancat des de fa temps, en un espai municipal per a la cura d’animals domèstics i per facilitar que siguin adoptats. El local s’inaugurarà el diumenge 28 d’abril. Des que es va posar en marxa aquesta iniciativa fa mesos, s’han adoptat més d’una quinzena de gossos i gats, segons assenyala l’entitat. El grup de voluntaris també s’ocupa de controlar les colònies de gats mitjançant la seua captura, esterilització i retorn per a la bona convivència amb el veïnat. Amb aquest projecte pilot, aquest grup té com a objectiu inspirar altres municipis i animar la ciutadania a implicar-se a cuidar l’entorn.

Els muralistes argentins Vero Gatti i Guido Ferro seran els encarregats de pintar un mural de gran format a les parets d’aquest immoble la setmana vinent. Lo Portal és una associació creada l’any 2022 per donar resposta a diferents problemàtiques municipals. De fet, ja ha creat un altre pla pilot per a la inclusió mitjançant l’ensenyament del català en què participa el 90 per cent de la població immigrant del municipi. També impulsa un programa de cultura i, en aquests moments, s’està desenvolupant el Pla Transversal de Cures dirigit a persones grans, amb la finalitat de millorar la seua qualitat de vida i atendre les seues necessitats més directes, segons van remarcar les mateixes fonts.