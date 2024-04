Més de 150 alumnes al torneig d’Escacs Interinstituts organitzat per l’INS Joan Solà de Torrefarrera

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un total de 8 instituts i més de 150 alumnes han pres part aquest dimecres en el IV torneig d’Escacs Interinstituts Terres de Lleida, que ha tingut lloc al pavelló Manel Bosch de Torrefarrera.

Tots ells, alumnes d’entre 1r i 4t d’ESO, han jugat un total de vuit partides de setze minuts al llarg del matí. Els instituts participants són el Joan Solà de Torrefarrera, que organitza el torneig per primera vegada; l’INS la Serra de Mollerussa; l’INS Castell dels Templers; l’INS Seròs, l’INS Torre Queralt, l’INS Maria Rúbies i l’Escola Andorrana.

El premi al millor centre classificat se l’ha emportat l’Escola Andorrana, seguit de l’INS la Serra i el Joan Solà.

L’objectiu d’aquest torneig és fomentar l’esperit esportiu en un dels esports menys populars, els escacs, així com el respecte i l’aprendre tant a guanyar com a perdre, segons han explicat des de l'institut Joan Solà, l'organitzador, que ha agraït la col·laboració del Club d’Escacs Torrefarrera i de l’ajuntament de la localitat, així com de l’AFA de l’institut i de la delegació territorial de Lleida de la Federació Catalana d’Escacs.