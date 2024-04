Projecte feminista en auge

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, va participar ahir a Albatàrrec en l’última trobada del projecte Lleida, terra de dones transformadores, impulsat per la Generalitat. Vilagrà ho va reivindicar com una eina per afavorir la igualtat tant en ciutats com en zones rurals i va remarcar la transformació feminista com “una de les prioritats d’aquest Govern per fer possible el desplegament de projectes d’impacte en tota la ciutadania”. Entre aquests, va esmentar el projecte d’equitat menstrual per tenir accés gratuït a productes d’higiene femenina, la creació d’un departament d’Igualtat i l’ampliació de l’atenció a víctimes de violència de gènere

El projecte Lleida, terra de dones transformadores es va presentar el setembre del 2023 amb la participació de dotze dones i al desembre va començar el desplegament al Pla, la Noguera, les Garrigues, la Segarra, l’Urgell i el Segrià. Amb les quinze dones que s’hi van incorporar ahir s’ha aconseguit l’adhesió de 130 professionals. “S’han superat les previsions inicials”, va indicar la delegada del Govern, Montse Bergés. “Totes aquestes dones, amb les seues propostes, han demostrat la gran capacitat que tenen de generar canvis en l’entorn rural.”

Malgrat que ahir es va tancar una fase d’aquest projecte, hi haurà una continuïtat: al juny es tornaran a reunir les dones implicades per parlar de l’evolució de les seues iniciatives i posar en comú necessitats, que solen estar relacionades amb la burocràcia, a banda de traslladar-les als diferents departaments del Govern.

El projecte Lleida, terra de dones transformadores està impulsat per la delegació del Govern català a Lleida i rep el suport dels departaments d’Igualtat i Feminisme i el d’Acció Climàtica.