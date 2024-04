Esquí a la Bonaigua, on hi ha 60 centímetres de neu

La pluja i la neu també van ser la tònica general durant la jornada d’ahir. De fet, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha gairebé un metre de neu a la Vall de Boí i vora 60 centímetres a la Bonaigua. El gruixos van animar moltes persones a posar-se els esquís a la Bonaigua setmanes després de finalitzar la temporada. També moltes famílies van gaudir amb els trineus.

Durant aquest cap de setmana s’han registrat fins a 140 litres per metre quadrat en punts com Espot, per la qual cosa la Generalitat va alertar de desbordaments i tant la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) com Protecció Civil van demanar precaució al costat dels cursos. Aquestes noves precipitacions serviran per augmentar les reserves als pantans de cara a donar servei durant la campanya de regs.