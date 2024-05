Endesa 'blinda' les torres per impedir que les cigonyes hi niïn i tallin la llum

La companyia elèctrica Endesa ha iniciat la instal·lació d’estructures piramidals a les torres de les seues línies elèctriques de Lleida amb la finalitat d’impedir que les cigonyes hi niïn.

La mesura té un doble objectiu. D’una banda, pretén evitar que els accidents que pateixen amb relativa freqüència aquestes aus provoquin talls del subministrament, cosa que ha passat repetidament en una desena de poblacions de les Garrigues i el Pla d’Urgell en els últims mesos.

D’altra banda, té com a finalitat simultània reduir la mortaldat d’aquestes aus per electrocució, que succeeix en ocasions quan les seues dejeccions impacten amb els borns de contacte de les línies elèctriques o amb zones desgastades dels cables.Fonts de la companyia elèctrica van confirmar l’inici del desplegament d’aquestes estructures de protecció per evitar la implantació de l’avifauna i la seua mortaldat, un objectiu per al qual Endesa porta desenvolupant dispositius diverses dècades. La instal·lació de les estructures es combina amb la de punxes a les torres per evitar que construeixin més nius on ja n’han col·locat algun, ja que la cigonya és una espècie protegida i la legislació prohibeix que els seus nius puguin ser retirats durant les èpoques de posta (ara) i de criança, i amb el recobriment dels cables amb materials aïllants. Fa anys que Endesa desenvolupa dispositius de protecció de l’avifauna per evitar tant les electrocucions com els seus efectes al servei.