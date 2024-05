Ponsatí insta a acabar amb la “xacra” de les llistes tancades

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’exconsellera Clara Ponsatí va visitar ahir Lleida, Tàrrega i Cervera per presentar Alhora, el nou partit que ha fundat amb el periodista Jordi Graupera per “donar resposta a tota la gent independentista que no se sent representada pels partits del procés, que han abandonat el combat per a la independència i s’han entregat al Partit Socialista”. Així ho va afirmar Ponsatí al celler El Barri de Lleida ciutat, on va celebrar un vermut amb simpatitzants i membres de la seua llista electoral per Lleida. L’exconsellera va defensar la necessitat de tenir una nova llei electoral “que representi les diferents comarques i ciutats de forma més directa i que acabi amb la xacra que suposen les llistes tancades en les quals les cúpules dels partits tallen el bacallà i posen candidats titelles que l’únic que fan és obeir els líders dels partits, i que en cap moment no representen les persones que els han votat”.

Ponsatí va apostar per un “canvi de polítiques que condueixin a la confrontació amb Espanya” i va destacar la importància que hi hagi veus que s’oposin a continuar “arrossegant l’independentisme a la submissió”. Així mateix, va cridar els independentistes decebuts a “mantenir l’esperança i recuperar la confiança en el fet que la independència és possible, però necessitem renovar la política catalana i canviar lideratges per defensar la llengua, la terra i l’economia com no s’ha fet en els últims sis anys”.

El número 1 de la formació per Lleida, Jordi V. Pou, va parlar de la “possibilitat de corregir el barcelocentrisme amb polítiques que s’adaptin a cada espai” i va proposar un canvi de model econòmic en el qual es “fugi del gran turisme a grans pols, però això no significa carregar-se el de les petites comarques”. També va instar a treballar perquè “la gent pugui continuar vivint i guanyar-se la vida a casa seua fent que els serveis siguin a prop, que els sous siguin justos i, en definitiva, que la gent sigui feliç on viu”.Ponsatí i V. Pou van fer una ruta en la qual van dinar amb veïns a Cal Colom de Cervera i després de passar per Lleida ciutat es van trobar amb més simpatitzants a la plaça del Carme de Tàrrega.

