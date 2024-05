'El conillet que volia pa de pessic', de Cacauet Teatre, millor espectacle infantil

La Compagnia Samovar va oferir el seu espectacle en una caravana. - JORGE AGUSTÍN La Compagnia Samovar va oferir el seu espectacle en una caravana. - JORGE AGUSTÍN La Compagnia Samovar va oferir el seu espectacle en una caravana. - JORGE AGUSTÍN La Compagnia Samovar va oferir el seu espectacle en una caravana. - JORGE AGUSTÍN La Compagnia Samovar va oferir el seu espectacle en una caravana. - JORGE AGUSTÍN La Compagnia Samovar va oferir el seu espectacle en una caravana. - JORGE AGUSTÍN

La festa de clausura de la Fira de Titelles va donar a conèixer ahir a la nit els guanyadors de les diferents modalitats dels Premis Drac d’Or. L’espectacle El conillet que volia pa de pessic de la companyia Cacauet Teatre va ser seleccionat com el Millor Espectacle Infantil/Juvenil, mentre que The Bellhop, d’Hilarilar Marionetas es va emportar el de Millor Espectacle al Carrer. El palmarès el van completar Viva! de La Loquace Cie (Millor Dramatúrgia, Premi del Jurat de les Autonomies i Drac d’Or Escorxador); Petites Histoires sans paroles de la Compagnie l’Alinéa (Millor Interpretació); Feriantes d’El Patio Teatro (Millor Escenografia); i Historia de lana de Rauxa Cia (Proposta més innovadora i Premi del Jurat Internacional). Rauxa Cia també es va emportar el Drac d’Or Julieta Agustí al millor espectacle de la fira amb Anónimos. Així mateix, el Centre de Titelles de Lleida es va alçar amb el Drac d’Or de la Fecoll per la seua obra Kuntur. El colofó d’aquesta gran festa de les arts escèniques el va posar Campi Qui Pugui, que va delectar el públic de l’Espai Orfeó amb la funció Cacos, amb què anima a reflexionar sobre el valor de les coses materials.