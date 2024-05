Obres a Alpicat per a una xarxa d'aigua eficient al 85%

L’ajuntament d’Alpicat invertirà 400.000 euros a millorar l’eficiència de la xarxa d’aigua del municipi, dins de les actuacions que s’emmarquen en el Pla Director de l’Aigua ratificat pel consistori. Així ho va explicar l’alcalde, Joan Gilart. Aquests treballs afectaran els carrers Mossèn Cinto des de la plaça Gaudí fins a Joaquim Costa, els carrers Fleming i Diputació i el carrer Horta, Mossèn Pere, Ricard Vinyes, Pau Casal i Nou. Aquesta actuació compta amb una ajuda de 300.000 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i preveu la substitució de les canonades de PVC per polietilè, a fi d’evitar fuites per ruptures i augmentar les garanties del subministrament i les noves connexions d’usuaris. Al municipi ja no queden antigues conduccions de fibrociment.

Alpicat té una xarxa de distribució d’aigua potable d’un total de 64 quilòmetres per proveir a 2.600 habitatges. El rendiment actual de la xarxa és del 79 per cent i s’espera que, amb la nova actuació, es pugui superar el 85 per cent, amb la qual cosa el servei serà gairebé totalment eficient. Això suposa un avanç en èpoques de sequera com la que s’ha travessat en els últims tres anys.Segons va indicar Gilart, “des de sempre, el bon funcionament de la xarxa d’aigua potable, així com la seua qualitat, ha estat una de les nostres prioritats. En els últims deu anys s’han invertit importants recursos, que han permès arribar a un alt rendiment de la xarxa i també de satisfacció dels usuaris. En l’actual situació de canvi climàtic i escassetat de pluges és un privilegi disposar d’un servei amb tan bones prestacions”. La localitat d’Alpicat forma part de la Mancomunitat d’Aigua de Pinyana, que capta del sistema del riu Noguera Ribagorçana.