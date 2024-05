Un pati de la llar d'infants d'Almacelles, tancat davant del perill de despreniments

El pati principal de la llar d’infants municipal d’Almacelles està tancat per perill de despreniments en una de les façanes de l’edifici. L’ajuntament la va cobrir ahir a la tarda amb una malla per precaució, per evitar la caiguda de les lloses de pedra ornamentals que la cobreixen. Així ho va confirmar ahir el consistori, després que la direcció del centre enviés un comunicat a les famílies dels nens i nenes per explicar-los la situació. Aquesta incidència té lloc tres setmanes després que caiguessin trossos de façana a l’entrada de l’escola Antònia Simó.

El comunicat del centre a les famílies explica que “la setmana passada vam detectar anomalies en alguna zona del revestiment de la façana del pati davanter”. Es podien veure ahir, a simple vista, ruptures en alguna de les lloses de pedra que la cobreixen. “Per precaució hem deixat de sortir a aquest pati i fem torns en el de darrere”, explica el text de la direcció, que apunta que l’ajuntament “ha iniciat actuacions” per corregir la situació “com més aviat millor”.Després de la col·locació de la malla com a primera mesura d’urgència per evitar la caiguda de les lloses, l’ajuntament valora quin haurà de ser el següent pas. “Per començar, ens hem posat en contacte amb l’empresa que va instal·lar el revestiment de la façana”, va explicar l’alcalde, Joan Bosch (Ara-PL). Mentrestant, va apuntar el primer edil, els nens i nenes de la llar d’infants poden passar el temps de l’esbarjo per torns entre el pati de darrere i una sala polivalent a l’interior.

Val a recordar que, després del despreniment d’uns dos metres quadrats del revestiment de la façana de l’escola Antònia Simó, diverses famílies d’alguns dels 38 alumnes d’I5, els únics que queden al centre, van reclamar a l’ajuntament que els traslladés per precaució a la llar d’infants. Tres setmanes després, és aquest últim centre el que presenta perill de despreniments i ha tancat el pati principal.L’ajuntament ha habilitat tres noves aules a la llar d’infants que preveu estrenar el pròxim curs, davant de la previsió d’estrenar una nova línia d’Infantil. Els escolars d’I5 es distribuiran entre aquest edifici i l’Antònia Simó. Els d’I4 reben per ara classe a la biblioteca, després d’enfonsar-se uns centímetres el terra d’aquesta escola el mes de novembre passat.

El síndic pregunta en quin estat es troba el centre d’Infantil

El síndic de greuges s’ha dirigit a l’ajuntament d’Almacelles per recollir informació sobre l’estat en què es troba l’escola Antònia Simó. Ho ha fet arran d’una queixa de famílies d’alumnes, després que el terra d’una aula s’enfonsés uns centímetres al novembre i part del revestiment de la façana caigués a l’entrada del centre el 16 d’abril.Arran de l’enfonsament en una aula, els prop de 40 escolars d’I4 van ser traslladats a la biblioteca, on han rebut classe des d’aleshores. Hi van quedar només els 38 nens i nenes d’I5, les famílies dels quals demanen traslladar-los també per precaució. Tanmateix, tant l’ajuntament com el departament d’Educació van desestimar aquesta petició i van indicar que informes tècnics del consistori i la conselleria avalen que l’edifici és segur. Les famílies, disconformes, mantenen la seua reclamació i obtenen adhesions de veïns per donar-los suport.