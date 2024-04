No traslladaran els nens de l'Antònia Simó d'Almacelles

L’ajuntament d’Almacelles i Educació descarten traslladar els 38 alumnes d’I5 de l’escola Antònia Simó, tal com demanen part de les famílies dels escolars. Aquests pares i mares proposen instal·lar-los la resta del curs en aules buides de la llar d’infants, arran de la caiguda el passat dia 16 de dos metres quadrats del revestiment de la façana del col·legi. Els fragments van caure a les portes del centre, en un punt on poc abans hi havia nens i nenes. Va ser el segon incident a l’edifici després que, el novembre passat, el terra d’una aula es va enfonsar uns centímetres per una filtració d’aigua.

L’alcalde, Joan Bosch (Ara-PL), i el director dels serveis territorials d’Educació a Lleida, Claudi Vidal, es van reunir ahir juntament amb personal tècnic de les dos administracions. Després de la trobada, Bosch va ratificar que no hi haurà trasllat. Va insistir que informes dels serveis tècnics de l’ajuntament i la conselleria conclouen que l’edifici és segur i va afegir que, el curs vinent, l’escola passarà de dos a tres línies i seran necessàries per acollir alumnes tant les aules de la llar d’infants com les del vell col·legi. Està previst que la Generalitat faci obres en aquest immoble, construït el 1929. Per la seua part, Vidal va puntualitzar que mantindran contacte amb la comunitat educativa de l’Antònia Simó per atendre les seues inquietuds. Els escolars d’I5 són els últims al vell col·legi, ja que els d’I4 van ser traslladats a la biblioteca després d’enfonsar-se el terra de l’aula i han seguit allà des d’aleshores. Els de cursos superiors van a classe en un altre edifici. D’altra banda, un pare d’una alumna d’I5 i testimoni del despreniment, Josep Manent, va dimitir aquesta setmana com a membre del consell escolar.