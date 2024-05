Nou president per a la Federació de Caça de Lleida

La Federació de Caça de Lleida tindrà un nou president. Serà Ramon Mayench, que va obtenir una folgada victòria en les eleccions territorials que l’entitat va celebrar ahir. Mayench rellevarà Jaume Teixidó, que ha ocupat el càrrec durant dotze anys i optava a la reelecció. Els caçadors federats de les comarques lleidatanes han mostrat en aquests comicis un suport majoritari a la candidatura crítica amb l’actual direcció de la Federació catalana. La candidatura encapçalada per Mayench va aconseguir 78 vots, dels quals 57 es van emetre en la mesa electoral de Lleida ciutat i 21 a la que es va instal·lar a la Pobla de Segur.Per la seua part, la llista liderada per Teixidó va aconseguir 37 vots, entre els 28 que va rebre a la capital del Segrià i nou al Pallars Jussà. Després del recompte, Mayench va afirmar que una de les seues prioritats serà “pacificar la Federació” arran de polèmiques internes en els últims anys. La més recent va ser l’any passat, quan l’entitat esportiva va rebutjar secundar la vaga de caçadors que van impulsar amos de gossos de caça disconformes amb la normativa de la Generalitat. Aquest col·lectiu va acabar organitzant mobilitzacions a través de l’Associació de Gossers de Catalunya. Mayench va avançar que buscarà suports a la resta de Catalunya per optar a la presidència de la Federació Catalana en les eleccions d’enguany.