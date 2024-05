Salvem Cal Macià reclama a l'Ajuntament d'Alcarràs que comenci a tramitar l'expropiació de la casa on estiuejava Macià

detail.info.publicated acn

La Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya ha exigit aquest dimarts a l'Ajuntament d’Alcarràs que comenci els tràmits per expropiar l'immoble. La demanda arriba cinc mesos després que la Diputació de Lleida i el Departament de Cultura fessin pública la seva intenció de comprar la casa on va residir ocasionalment el president de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià. Tanmateix, la Iniciativa lamenta que les negociacions amb el propietari de l'immoble s'han estancat mentre s'accelera la degradació de les edificacions, per la qual cosa exigeix al consistori que comenci a tramitar l'expropiació de l'immoble, segons contempla, puntualitzen, la Llei de Patrimoni Cultural Català.

En aquest sentit, la Iniciativa ha indicat en un comunicat que l'expropiació de Cal Macià requereix que la casa sigui declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Davant d'això, recorden que l'anunci de la compra anava acompanyat de l'explicitació per part del Govern de la voluntat de declarar l'immoble BCIN en categoria de Lloc Històric, tal com l'Institut d'Estudis Catalans havia recomanat fer en un nou informe elaborat a petició de la Iniciativa Popular.

D'aquesta manera, emplacen també la consellera Natàlia Garriga a materialitzar la declaració del BCIN i a no deixar aquest tema "empantanegat" abans que es produeixi qualsevol canvi en la conselleria, fruit de les darreres eleccions.