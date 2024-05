Finalitzen les obres de la carretera d'accés que enllaça amb l'Ll-11

Les obres de millora de la carretera LV-2003, que comunica l’Ll-11 amb els Alamús van finalitzar ahir després de sis setmanes de treballs. La via estrena cunetes i asfalt, que milloren la seguretat viària per als usuaris habituals d’aquesta carretera, que és el principal accés al poble. A més, s’ha construït una nova vorera per als vianants des de l’entrada del municipi fins més enllà de les piscines municipals i el poliesportiu.

Paral·lelament, s’ha aprofitat l’obra per instal·lar el cablatge de fibra òptica enterrada, garantint una millor connectivitat per als residents i preparant el municipi per a les necessitats tecnològiques.