Més de 250 comptadors d'aigua per millorar el servei

L’ajuntament de Torres de Segre preveu instal·lar aquest any 250 comptadors d’aigua en domicilis i equipaments dins del projecte per incentivar l’estalvi i reduir el consum, segons l’alcalde, Àxel Curcó. L’actuació s’emmarca dins de les obres de reurbanització de cinc carrers del centre urbà (Templers, Pau Claris, Aurora, Ponent i Ramon Llull), que suposaran una inversió de més de 700.000 euros. Aquesta intervenció contempla la substitució de canonades, moltes d’antigues i de fibrociment, que genera que hi hagi nombroses fugues durant l’any augmentant sensiblement la despesa d’aigua. Segons l’alcalde, s’aprofitarà l’actuació per col·locar els comptadors als domicilis, ja que en l’actualitat no en tenen. Es tracta d’un pla pilot per frenar el malbaratament que es completarà l’any que ve amb les instal·lació de 300 comptadors més. També permetrà millorar la qualitat de l’aigua que es capta del canal de Seròs. El consistori vol evitar episodis com el del 2022, quan va haver de tancar l’aixeta als veïns i repartir aigua envasada durant diverses setmanes al detectar pesticides a la xarxa.