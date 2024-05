El Parlament tomba el decret que regula els lloguers de temporada i d'habitacions

La diputació permanent del Parlament va tombar ahir el decret llei aprovat pel Govern d’ERC a l’abril que regulava el lloguer d’habitatges per temporada i el d’habitacions als municipis amb un mercat immobiliari tensionat, que a Lleida incloïa la capital i divuit més. El vot a favor d’ERC, comuns i CUP no va ser suficient perquè la norma prosperés a causa del vot en contra de Junts, Vox, Cs i PP i l’abstenció del PSC. La diputació permanent està formada per 23 diputats que en períodes després de les eleccions i fins a la constitució de la nova cambra n’asseguren el funcionament. La consellera en funcions de Territori, Ester Capella, va criticar que sense el decret llei s’“assegura l’especulació”.

El text rebutjat pretenia regular dos models de lloguer que queden fora del control de preus que estableix la llei estatal sobre el dret de l’habitatge. Junts va demanar consens per abordar aquesta regulació i el PSC va dir que li falta “seguretat jurídica”, si bé la seua portaveu, Alícia Romero, va admetre que la llei estatal té una “esquerda” que pot generar “frau de llei”. En paral·lel, la Generalitat va aprovar el mes de novembre passat un decret llei de regulació dels habitatges d’ús turístic que implica limitar-ne la implantació amb restriccions, per exemple, la de no superar els 10 per cada 100 habitants. Aquesta norma es va convalidar al desembre després que ERC arribés a un pacte amb el PSC per reduir l’impacte, ja que el text original implicaria, a Lleida, el tancament a Lleida de més de 1.500 pisos turístics, un de cada tres dels més de 4.600 que hi ha. Tanmateix, les eleccions han deixat en l’aire aquesta modificació, de manera que el decret llei en vigor és l’original i podria aplicar-se. Queda per veure si el nou Parlament abordarà una altra vegada la modificació. La diputació permanent va convalidar del decret llei 5/2024 que regula el control de la sobrepoblació de fauna cinegètica. Unió de Pagesos va aplaudir que el decret continuï en vigor sine die.