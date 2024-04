El Govern afegeix 11 municipis de Lleida a la llista de zones tensionades per limitar el preu del lloguer

detail.info.publicated Redacció / ACN

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha decidit afegir 11 municipis de la demarcació de Lleida a la llista de zones tensionades on es podrà limitar el preu del lloguer, segons ha anunciat aquest dilluns la consellera de Territori, Ester Capella, des de la Val d'Aran.

Territori ha iniciat els tràmits per afegir aquestes onze localitats -Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Artesa de Segre, Bellpuig, Bellver de Cerdanya, les Borges Blanques, Linyola, el Pont de Suert, Ponts i Vielha e Mijaran -, a més de 120 municipis més de la resta de Catalunya a les 140 zones tenses ja en vigor. Així, en total Catalunya comptarà amb 271 localitats on es podrà aplicar el topall dels lloguers, una mesura que cobrirà una zona on viuen més de 7 milions de persones, el 90% de la població.

Municipis ja declarats zona de mercat residencial tensat i municipis a declarar zona de mercat residencial tensat.Generalitat de Catalunya

La consellera confia que aquesta mesura, que respon als canvis del mercat de l'habitatge i a la tendència alcista del preu del lloguer experimentat els últims mesos, sigui efectiva aquest mes de juliol.

L'ampliació afecta els municipis de més de 2.000 habitants, que no formen part dels 140 ja declarats, i que compleixen algun dels requisits que marca la Llei estatal pel dret a l'habitatge: que les persones o famílies dediquin més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca, incloses les despeses i subministraments bàsics; i que el preu de lloguer o de compra dels habitatges hagi experimentat en els darrers cinc anys un increment acumulat d'almenys 3 punts per sobre de l'IPC. Capella ha dit que continuaran treballant "intensament" per "embridar el mercat" i fer que els preus "no pugin".

La consellera ha explicat que aquesta ampliació, que es produeix just un mes després que hagi entrat el vigor a Catalunya l'aplicació del topall del preu del lloguer en 140 municipis, respon als canvis que s'han produït al mercat de l'habitatge aquests darrers mesos. L'increment generalitzat del cost de l'habitatge dels darrers anys a Catalunya, gairebé sempre molt per sobre dels ingressos de les llars, i la tendència alcista del preu del lloguer, malgrat la recent aplicació de la contenció de rendes, ha fet necessària la revisió dels criteris emprats en la identificació dels municipis declarats com a zona de mercat residencial tensat.

Per tant, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicada la clàusula d'actualització anual d'aquell contracte. En cas de tractar-se d'un gran tenidor -la persona física i jurídica propietària de cinc o més immobles urbans ubicats a les zones de mercat residencial tensat–, el lloguer no podrà ser superior a l'Índex de referència del preu del lloguer.

La tramitació que ara comença seguirà el mateix procediment que la primera declaració: S'obre un període d'informació pública de vint dies perquè administracions, entitats i particulars puguin presentar al·legacions. Un cop finalitzat, s'analitzaran i es respondran i la resolució final es notificarà al Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana perquè la publiqui i pugui entrar en vigor.

Val d'Aran

L'anunci de la consellera Capella, fet des de Vielha, on ha presidit la Comissió d'Urbanisme de la Val d'Aran, ha estat ben rebut per la síndica d'Aran donat que aquesta ampliació de municipis a la llista de zones tensionades incorpora Vielha e Mijaran. La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha dit que aquesta mesura era una reivindicació del Govern aranès donat que l'habitatge és un dels principals problemes que pateixen. Tot i la incorporació de Vielha, Vergés ha dit que continuaran treballant perquè sigui tota la Val d'Aran la que pugui entrar a la llista de zones tensionades.