Entra en vigor el límit al lloguer en deu municipis lleidatans i en 130 de Catalunya

La regulació dels preus del lloguer entra en vigor avui en deu municipis lleidatans (Lleida, Balaguer, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Guissona, Solsona, la Seu d’Urgell, Tremp i Sort) i en 130 de tot Catalunya, després que la declaració de les àrees tensionades proposades per la Generalitat es publiqués ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) juntament amb l’índex estatal de preus del ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana.

La regulació serveix per als contractes firmats a partir d’avui. Amb caràcter general, el preu del nou contracte no pot superar el del vigent els últims cinc anys, una vegada aplicada la clàusula d’actualització anual. Si és propietat d’una gran forquilla (titular de 5 habitatges o més), o bé el pis no ha estat llogat en els últims 5 anys o s’arrenda per primera vegada, tampoc no pot superar el preu de l’índex estatal de referència del preu del lloguer, per la qual cosa s’aplica una doble limitació i sempre preval el preu més baix. Els propietaris han d’indicar, abans de formalitzar el contracte, el preu de l’últim. Aquesta informació també ha de constar en el mateix document. No fer-la constar es considera una infracció.

L’índex de referència del preu és un indicador de consulta pública que proporciona una estimació del preu del lloguer d’un habitatge amb unes característiques definides. Ofereix un preu màxim i un barem mínim per a cada habitatge en funció de la seua ubicació, superfície, certificat de consum energètic, any de construcció, estat de conservació, altura del pis o disponibilitat d’ascensor, entre altres. La Generalitat defensa la “combinació dels índexs espanyol i català com la fórmula més efectiva per frenar els preus del lloguer”.

Encara que la norma no contempla un règim sancionador, els usuaris podran alertar de la seua no aplicació a l’Agència Catalana del Consum. Així, el Sindicat de Llogaters exigeix a la Generalitat un règim sancionador.

La Val d’Aran, aliena a la norma

La Val d’Aran ha quedat fora de la llista de municipis amb el mercat immobiliari tensionat, malgrat la forta pujada dels preus del lloguer l’últim any i que només el 39% dels habitatges són habituals, segons el Conselh Generau d’Aran. El govern aranès reclamarà al Govern central que els municipis de la vall puguin entrar a la llista.