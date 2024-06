L'escola de Rosselló, al límit

L’escola de Rosselló, La Rosella, està al límit. Així ho asseguren l’ajuntament, pares i docents del centre. Construïda fa més de mig segle, ha quedat obsoleta i petita, a banda de patir goteres, problemes d’infraestructures i desgast de la majoria dels serveis. L’alcalde, Joan Andreu Urbano, i la regidora d’Educació, Judit Teixiné, asseguren que des que els seus respectius pares van estudiar al centre totes les millores que s’hi han fet han estat a costa de l’erari municipal, que hi inverteix uns 150.000 euros anuals en conservació. Però el problema més greu és la falta d’espai. Aquest curs el centre compta amb 256 alumnes però el vinent tindrà dos línies des d’I3 a sisè de Primària. Segons Teixiné, els nens que es queden al menjador (que també es converteix en aula) han de fer tres torns des de les 12.30 perquè les instal·lacions són petites i “tots no hi caben”.

Tanmateix, s’espera un increment de matrícula que obligarà a fer fins a quatre torns, “la qual cosa és impossible. No descartem sol·licitar la col·laboració d’algun restaurant pròxim perquè els nens puguin menjar a l’hora”, va remarcar en aquest sentit l’alcalde.Teixiné va remarcar que la conselleria d’Educació es va comprometre a ampliar l’escola abans de les municipals del 2019, “però no s’ha fet res”. Fonts de la conselleria van admetre que el centre requereix una millora general significativa per la seua antiguitat i és una prioritat a les pròximes partides per a grans obres de la Generalitat. Mentrestant, es faran adequacions al menjador per facilitar la gestió dels torns (una pràctica habitual en molts centres, ateses les dimensions dels espais).