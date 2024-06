Joan Guillaumet, nou alcalde d'Alguaire al rellevar Imma Roca

Joan Guillaumet, de la formació municipalista Horitzó 31, és des d’ahir el nou alcalde d’Alguaire després d’aconseguir els cinc vots de la seua formació i el suport de la fins ara alcaldessa de la localitat, Imma Roca, de Junts-Impulsem, que va renunciar al càrrec aquest dilluns. Tots dos partits van firmar un acord de govern després de les eleccions del 2023, per la qual cosa Roca seria alcaldessa el primer any de mandat i Guillaumet els tres últims. En el ple extraordinari d’urgència, celebrat a les 14.00 hores, els cinc edils d’ERC, a l’oposició, van votar la seua candidata, Gemma Massana.

Roca passarà a formar part de l’equip de govern. Guillaumet va indicar que la política local se centrarà a donar un nou rumb a l’ajuntament pel que fa a urbanisme i indústria per potenciar aquests dos sectors. En aquest sentit, va remarcar que ja hi ha un acord amb Aeroports de Catalunya per habilitar un pàrquing provisional de camions a la zona annexa a l’aeroport i poder treure els vehicles pesants del centre urbà. Estarà vigilat les 24 hores i es preveu que es posi en marxa a principi del mes que ve. De fet, en la sessió de relleu van ser presents el president d’Aeroports de Catalunya, Daniel Albalate del Sol, i el director de l’aeroport, Antoni Serra. Guillaumet considera que aquesta infraestructura és vital per al desenvolupament del municipi (més informació a la pàgina 19). Va fer referència al nou centre de dia que es construirà a la població, del qual ja s’està redactant el projecte executiu, i a la inauguració la setmana vinent d’una nova pista esportiva tres per tres. També va remarcar que s’ha obert recentment un nou centre dedicat als joves, amb un monitor que dirigeix l’activitat diària. Un altre dels reptes del consistori serà promoure l’estalvi energètic per poder reduir la despesa elèctrica mitjançant noves tecnologies sostenibles, a més de la renovació urbanística del municipi.