Forestalia reclama a la Generalitat reactivar la MAT del Pallars després d'un any aturada

El grup Forestalia reclama a la Generalitat reactivar la línia de molt alta tensió (MAT) que haurà de travessar el Pallars Jussà per transportar l’energia de centrals eòliques i solars d’Aragó fins a l’àrea metropolitana de Barcelona. Fa un any que està paralitzada, ja que l’autorització ambiental que l’Estat li va atorgar el juny del 2023 està condicionada a un informe ambiental favorable de la Generalitat i aquesta no l’ha emès fins ara. Fonts de l’empresa van avançar que el reclamaran al Govern en els propers dies.

De forma paral·lela, els contraris a aquesta línia de 400 kV entre Valsalada (Osca) i Isona es mobilitzen per recórrer l’autorització estatal davant dels tribunals. D’una banda, la plataforma contra l’autopista elèctrica reuneix fons per sufragar els costos del litigi i busca un bufet d’advocats que els representi. De l’altra, els ajuntaments de Tremp, Castell de Mur, Gavet de la Conca i Isona i Conca Dellà, per on haurà de passar la línia, sol·licitaran una pròrroga en el termini per presentar també un contenciós administratiu, segons fonts municipals. Els alcaldes d’aquests quatre municipis van abordar aquesta setmana l’estat de la MAT en una sessió del consell d’alcaldies del Pallars Jussà.

A més d’aquesta línia de molt alta tensió al Pirineu, Forestalia promou a Lleida una segona MAT, coneguda com projecte Lupus i el traçat previst del qual travessaria el sud del Segrià i les Garrigues. L’autorització ambiental d’aquesta última, que el Govern espanyol va atorgar també el 2023, no està condicionada al fet que la Generalitat s’hi pronunciï. Així mateix, l’empresa tempteja possibles traçats per a una tercera línia al pla de Lleida, mentre intenta desbloquejar davant de la Generalitat una MAT el traçat de la qual travessa les comarques de Tarragona i Barcelona.

Centrals solars i eòliques

Forestalia promou també a Lleida 16 centrals solars i cinc d’eòliques, moltes de les quals pròximes al traçat de les seues futures línies d’alta tensió i vinculades a la construcció de línies de molt alta tensió. Precisament, la ponència d’energies renovables de la Generalitat ha donat aquest mes el vistiplau ambiental a la gran central solar del Pla dels Caçadors, que l’empresa promou en una superfície de 64 hectàrees dels termes municipals de Seròs, Llardecans i Maials. Quedarà pendent de l’aprovació d’Urbanisme.