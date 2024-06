Lleida preveu vorejar el ple el cap de setmana de Sant Joan al Pirineu

Lleida preveu una ocupació mitjana del 90 per cent a les comarques de muntanya durant el cap de setmana llarg de Sant Joan, amb el dilluns festiu a Catalunya, i alguns establiments del Pirineu fregaran el ple, segons el director del Patronat de Turisme de Lleida, Juli Alegre. La celebració de la “festa del foc” demà dissabte atraurà milers de visitants a poblacions del Pallars Sobirà i Aran durant aquests dies (vegeu el desglossament). L’operació sortida va començar ahir.

Segons Alegre, els hotels estan al 90%, mentre que en turisme rural el percentatge era del 85% ahir al matí, però aquesta xifra pot arribar avui fins al 90%, ja que s’ha superat l’episodi de precipitacions que, al principi, va retreure molts turistes.

Pel que respecta als bungalous, l’ocupació és del 100%, igual que a les zones d’acampada amb tendes en comarques com la Noguera, i arriba al 80% al Pirineu. Aquest percentatge també pot augmentar a mesura que es confirmin les previsions de bon temps. Quant al turisme d’aventura, el volum d’activitat previst és d’un 85%. Segons Alegre, aquest balanç suposa un punt de partida més que optimisma de la campanya d’estiu d’aquest any, que es va presentar dimarts i en la qual el sector turístic es marca el repte de consolidar els dos milions de visites l’any (vegeu SEGRE de dimecres passat).

Alegre va incidir que les pluges dels últims dies han estat beneficioses, ja que han regenerat la verdor del paisatge i han recuperat embassaments, rius i rierols “que és el que ve a veure el turista de muntanya, sense oblidar tradicions i aventura”. De fet, el cabal dels rius està més que garantit per fer baixades de ràfting, entre altres esports que es practiquen en rius i pantans. Alegre va remarcar que els establiments i els negocis vinculats al turisme ja han mostrat satisfacció per aquest bon començament d’estiu, que també beneficia restaurants i comerços.

Control de visitants per evitar les massificacions

El Pirineu espera milers de persones aquest cap de setmana en poblacions on se celebren festes vinculades amb la “nit del foc” i Sant Joan, com és el cas d’Alins i Isil al Sobirà; Boí, Senet, el Pont de Suert, Casós i Vilaller, a l’Alta Ribagorça; o Les a la Val d’Aran. Segons Alegre, el turisme d’interior fuig de la massificació, però va constatar el compromís d’ajuntaments i de les entitats organitzadores a l’hora de controlar l’arribada de visitants, sobretot en la regulació dels diversos accessos. Les festes del foc relacionades amb el solstici d’estiu van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l’any 2015. Se celebren en pobles del Pirineu català, aragonès, andorrà i occità, i han suposat una atractiu turístic que atreu nombrosos visitants.