Finalitza el gruix de les obres de millora de 17 quilòmetres del ferm de l'A-2 entre Soses i Lleida

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha finalitzat el gruix de les obres de millora del ferm de l'A-2 a la comarca del Segrià entre Soses i Lleida en els dos sentits de la marxa. Així mateix, els operaris han completat les actuacions en els diferents enllaços i carrils d'incorporació. Malgrat que els vehicles ja poden circular pel tram rehabilitat, queda pendent aplicar la capa de rodament. Es tracta d'una operació que permetrà donar uniformitat a la via i que es durà a terme "quan sigui possible", segons el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín. Les obres s'han dut a terme de manera paral·lela als treballs de millora de 8 quilòmetres de l'A-2 al seu pas per Cervera, els quals també han finalitzat.

El projecte de reforma integral de l'A-2 en un tram de 17 quilòmetres entre el límit d'Osca fins al terme municipal de Lleida estan "pràcticament" finalitzades segons Crespín, qui ha apuntat que falta aplicar la capa de rodament. Es tracta d'una capa "fina" que s'estén al llarg dels trams de la via on s'ha actuat per donar uniformitat al ferm. "Té una acció directa pel que fa a la confortabilitat de la conducció dels vehicles", ha destacat el subdelegat del govern espanyol a Lleida.

A banda de la renovació completa del tronc central de l'autovia, els operaris també han actuat sobre cinc enllaços i carrils d'incorporació. Les obres s'han dut a terme en diferents fases des del seu inici al mes d'abril de l'any 2023 i han costat 12,7 milions d'euros.

L'actuació de renovació del ferm i d'adequació d'enllaços i carrils d'incorporació també s'ha dut a terme en un tram de 8 quilòmetres de la via al seu pas per Cervera. Cal recordar que el MITMA també va actuar en un tram de 15 quilòmetres entre Torrefarrera i els Alamús, a la comarca del Segrià, amb una inversió de 7,5 milions d'euros.