Els Mossos reforcen patrulles al Baix Segre sense obrir la subcomissaria

Els Mossos d’Esquadra estan augmentant les patrulles de seguretat ciutadana al Baix Segre, tant en número com en freqüència, així que avança l’afluència de temporers a la recerca de feina als pobles d’aquesta zona, malgrat que descarten reobrir de manera permanent el lloc policial d’Aitona, segons van explicar fonts de la policia autonòmica.

L’augment de les dotacions policials i la reobertura de la subcomissaria d’Aitona és una de les reclamacions que els alcaldes del Baix Segre porten setmanes dirigint a la Generalitat, i es va situar com un dels eixos reivindicatius que van exposar la setmana passada en bloc després de reunir-se a Seròs. També van demanar reforçar les plantilles de metges i ajuts per habilitar habitatges i per fer front al cost de serveis públics més elevat com la neteja viària, la recollida d’escombraries i el subministrament d’aigua per l’augment de la població.

“De moment” la subcomissaria d’Aitona no s’obrirà, van assenyalar les fonts consultades als Mossos, que van apuntar que, com ha passat en els últims anys, els nivells de delinqüència que es registren al Baix Segre des de l’inici de la campanya de recollida de la fruita estan sent baixos. La realitat de les dades no obsta perquè la percepció de seguretat o inseguretat d’alguns veïns pugui apuntar en una altra direcció en cas d’observar algun dels conats de baralla o enrenous diversos que hagin tingut lloc a la zona.No obstant, les instal·lacions, de petites dimensions, estan a punt per ser utilitzades en cas de necessitat per rebre denúncies, prendre declaracions o instruir atestats en cas de considerar-ho necessari els Mossos, malgrat que de moment queda descartat que es mantinguin obertes al públic com a oficina de denúncies de manera continuada.Mantenir-la operativa requeriria, d’altra banda, dedicar a aquestes tasques efectius que serien trets del dispositiu de seguretat ciutadana.Les fonts consultades van declinar especificar el nombre d’efectius destinats al Baix Segre amb motiu de la campanya de recollida de la fruita i la freqüència amb què desenvolupen les seues rondes de patrulla.