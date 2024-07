Tres treballadors d'un hotel de Benasc moren en un accident

Tres empleats de l’hotel Llanos del Hospital, a Benasc, van morir diumenge al matí a l’estimbar-se el turisme en el qual viatjaven i caure des d’una altura de vint metres al curs del riu Éssera a l’altura del pont de Sant Jaume, al costat del càmping Aneto.

El sinistre va tenir lloc entre les 7.15 i les 7.45 hores al punt quilomètric 63,9 de la carretera A-139, per la qual circulaven en sentit nord.Els cadàvers de les tres víctimes, un jove barceloní de 32 anys que conduïa, un veí de Granada de 47 anys i una dona d’Albacete de 23 i d’origen argentí que viatjaven com ocupants, van ser rescatats per personal del parc de Bombers de Vilanova, de la xarxa de la diputació d’Osca, i per efectius del Greim (Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya) de la Guàrdia Civil.Els dos homes feia unes setmanes que treballaven com cuiners a l’hotel Llanos de Benasc, a la plantilla del qual s’havia incorporat fa tot just dos setmanes la jove com a cambrera.

El vehicle es trobava a tot just 3,5 quilòmetres de Benasc quan va succeir el sinistre, les causes del qual investiga l’Equip de Sinistres Viaris de la Guàrdia Civil de Trànsit amb seu a Fraga.El sinistre va causar una gran commoció a Benasc, on dissabte havien començat les festes de Sant Marçal, i a tota la comarca de l’Alt Éssera. L’ajuntament va valorar la possibilitat de suspendre els actes, opció que finalment va quedar descartada, per la qual cosa aquests es prolongaran fins dimecres tal com estava programat inicialment.Al matí s’havia fet un minut de silenci abans del Ball dels Omes, l’acte central del programa festiu de la localitat i un dels més freqüentats.

Deu ferits, entre els quals una nena en estat crític, en 8 accidents

El balanç del cap de setmana a les carreteres de Lleida s’ha tancat amb deu ferits, entre els quals una nena en estat crític arran d’una col·lisió a Ponts, en vuit accidents de circulació. Ahir es van registrar quatre sinistres amb lesions a Esterri d’Àneu, Tàrrega, Miralcamp i Torre-serona, als quals s’afegeixen quatre més dissabte. Set persones han perdut la vida aquest cap de setmana a les carreteres catalanes en cinc accidents a Castellví de Rosanes, Vilanova d’Escornalbou, Collbató, Vila-seca i Castellfollit, aquest últim amb tres víctimes.