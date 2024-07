Exigeixen empresonar un conductor que va causar la mort de 2 lleidatanes

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La condemna de quatre anys de presó per a Adrián Cristian Rus, el conductor que el 3 de febrer del 2018 va causar un accident a Tarragona en el qual van morir Elisenda Calderó, una veïna d’Alcoletge de 27 anys, i Tamara Hernando, de 19 anys i de Lleida, que viatjaven amb ell, ja és ferma. El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs de cassació presentat per l’acusat i ha dictat una providència inadmetent-ho i decretant que “contra la present resolució no es pot interposar recurs”.

Després d’això, la família d’Elisenda Calderó, representada per l’advocat Xavier Prats, ha presentat aquesta mateixa setmana un escrit davant de l’Audiència de Tarragona sol·licitant que el condemnat “ingressi de forma urgent en un centre penitenciari per complir la sentència”. El tribunal tarragoní va ratificar al novembre la condemna d’un jutjat Penal. Xavier Prats recorda que “són uns fets molt greus amb dos víctimes mortals que van ocórrer fa vuit anys i exigim que no es demori més el compliment de la condemna”.

L’acusat va ser condemnat per dos delictes d’homicidi per imprudència greu i dos delictes contra la seguretat viària per conducció temerària i per conduir sense haver obtingut mai el permís. També se li prohibeix conduir durant sis anys i, juntament amb la companyia asseguradora, ha d’indemnitzar les famílies de les víctimes amb prop de 350.000 euros. A més, haurà d’abonar 4.980 euros al ministeri de Foment per reparar els danys causats a la infraestructura. Segons la sentència, l’acusat es trobava sota els efectes de l’alcohol, no tenia carnet i anava a 117 km/h en un tram limitat a 40 “havent circulant en moments previs a una velocitat de 200 km/h i en sentit contrari”. Els Mossos van afirmar que el vehicle va impactar “com un projectil” contra el mur de formigó de la rotonda de les Gavarres a la T-11, la qual cosa va provocar la mort de les joves. En el recurs davant del Suprem, el conductor va al·legar que hi havia infraccions de llei perquè no es van tenir en compte dilacions indegudes i només havia de ser condemnat per un delicte viari. El tribunal el rebutja i considera “adequada i correcta” la sentència de l’Audiència de Tarragona.