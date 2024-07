Noves tecnologies per a l'assistència a domicili

Formació del personal aquesta setmana per a l’ús de tablets per facilitar el diagnòstic de pacients. - MAGDALENA ALTISENT

L’ajuntament d’Aitona té en marxa tres projectes per incorporar noves tecnologies als seus serveis d’assistència a domicili i guanyar eficiència mitjançant l’ús de dispositius electrònics. Amb aquesta finalitat ha iniciat el procés per adquirir 425 rellotges que posaran a disposició dels majors de 65 anys, i que alertaran els seus familiars en cas de detectar caigudes. Així mateix, està provant dos petits robots de teleassistència i ha adquirit dos tablets per poder facilitar el diagnòstic a través d’una plataforma que inclou informes de pacients i aplicacions mèdiques online. Les persones que les utilitzaran han començat a rebre formació aquesta setmana. El consistori porta a terme aquestes iniciatives amb fons europeus.

L’adquisició dels rellotges arriba després que el municipi en provés uns 40. Quant als robots de teleassistència, en prova un en un domicili i un altre al Centre de Serveis. Aquest equipament tindrà una de les dos tablets de diagnòstic, mentre que l’altra s’utilitzarà al consultori mèdic. Aquest sistema haurà de reduir les visites mèdiques presencials i els desplaçaments, així com prevenir diferents patologies.