Documenten les restes de dues noves estances al barri productiu del jaciment de Gebut a Soses

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La campanya arqueològica d'aquest estiu al jaciment de Gebut a Soses, ha descobert nous espais al barri de producció. A l'espera dels resultats d'anàlisi de les mostres recollides, els professionals apunten que es tracta de dues estances de treball i emmagatzematge. L'equip d'arqueòlegs, que compta amb una vintena de persones entre estudiants i i membres del Grup d'Investigació Prehistòrica (ARQHISTEC-GIP) de la Universitat de Lleida (UdL), també ha treballat sobre dues torres quadrangulars de la primera edat del ferro i a la zona de la cisterna situada en l'espai central del poblat. Els treballs al jaciment de Gebut, un dels més emblemàtics del Baix Segre, van començar a principis del mes de juliol i finalitzen aquest dissabte.

Pel que fa a una de les noves estances descobertes, es tracta d'un espai de grans dimensions amb una banqueta adossada a tres de les quatre parets del perímetre i amb traces d’haver estat un suport per la instal·lació de tenalles d'emmagatzematge. Així mateix, els arqueòlegs han treballat sobre un paviment llis amb petites fosses excavades al subsol i pedres que servirien per subjectar bigues de fusta. Tot plegat, es tractaria d'una possible instal·lació de producció encara per determinar. D'altra banda, en un segon espai s'han documentat les restes d'un banc amb una llar central única al jaciment.

En relació als treballs a la zona del sistema defensiu, l'equip d'arqueòlegs ha continuat els treballs iniciats l'any passat sobre les restes cremades d'una torre, així com l'anàlisi per determinar com va ser construïda una segona fortificació. A l'exterior del recinte, els professionals han identificat noves estructures defensives datades de mitjans del segle VIII aC.

L'equip d'arqueòlegs també ha avançat en l'excavació en l'espai de la cisterna. Els treballs han corroborat que la zona es va abandonar durant el segle VI aC.

Vuitena campanya arqueològica

La campanya d'excavació s'ha allargat 20 dies en el marc del curs teoricopràctic d'arqueologia ibèrica de la Universitat d'Estiu. En aquest sentit, els treballs han comptat amb la participació d'estudiants de la UdL, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Saragossa, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat d'Externat de Colòmbia i la Universitat Nacional de Tucumán d'Argentina. Els alumnes han après excavació pràctica, així com les tasques del registre arqueològic com ho són les fitxes documentals, planimetria, rentat de terres per flotació o columna i tria i classificació de les mostres.

L'Unai Alcantud és un dels estudiants i ha destacat la seva participació als treballs d'excavació com una oportunitat d'aprendre amb un grup "molt professional". Per la seva banda, la Sofía Ancines, de la Universitat externat de Colòmbia, ha viatjat fins a Catalunya per conèixer l'arqueologia europea i el context ibèric. En aquest sentit, s'ha mostrat "sorpresa" per l'extensió d'investigació de la zona ibèrica