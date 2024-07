Baixada de les temperatures i pluja al Pirineu

Les previsions indicaven que ahir es posava fi a l’episodi de calor intensa que es va prolongar durant quatre dies a les comarques lleidatanes i així va ser. Les màximes van caure en picat, amb baixades de fins a 10 graus, com és el cas de Lleida ciutat, que va passar dels 40º de dissabte a prop dels 31 ahir, o de Castellnou de Seana, màxima a Catalunya dissabte amb 40,8º i que ahir va arribar als 31,3º, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Al Pirineu lleidatà també hi va haver algunes tempestes, encara que no tan destacades com a Girona o el Maresme. Hi va haver tempestes amb llamps en punts com Rialp i les precipitacions van deixar registres de 22,7 mm a Sassueva (2.228 m) i 10 mm a la Torre de Capdella. D’altra banda, els Agents Rurals van activar ahir el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d’incendi en 114 municipis de 13 comarques catalanes, entre les quals les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. Les previsions per a aquesta setmana indiquen que hi haurà estabilitat amb un augment de les temperatures màximes, encara que no arribaran als valors registrats la setmana passada.