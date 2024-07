Recaptació té pendents de cobrament 39 milions després de posar fi a les prescripcions

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

L’import que la Diputació té pendent de cobrament d’altres anys per compte dels ajuntaments que li han delegat la recaptació d’impostos s’ha disparat en 15 anys dels 7 milions del 2008 als 39.219.998 euros del passat 2023. Segons els informes de memòria de l’Organisme de Recaptació, el 2008 es van recaptar 81 milions d’euros (entre els pagaments en període voluntari, en executiu, liquidacions i certificacions), amb una arracada de cobrament al finalitzar l’exercici equivalent al 8,75%. Tres lustres després, l’organisme va recaptar 148 milions en els mateixos conceptes amb una arracada del 26%. D’altra banda, l’evolució va ser de 7 a 10,8 milions el 2009; 14 l’any següent; 18, 17 i 28 en els successius, i a partir del 2018 fins al 2023: entre 38 i 40,7 milions d’euros.

La causa, segons fonts de la Diputació, és la voluntat de l’Organisme de Tributs de no deixar prescriure cap rebut. Actualment, aquests caduquen als quatre anys des de l’últim intent de cobrament. Per això, els tècnics de Recaptació mantenen vius els expedients de cobrament buscant noves dades per localitzar els deutors i actualitzant les comunicacions, van assenyalar les fonts. En cas de ser localitzats, van afegir, “habitualment aquests deutes inicien tràmits de reclamació judicial que s’allarguen en el temps”. En paral·lel, remarquen, “el gran saldo d’impagaments es concentra” arran de la crisi del 2008, a la qual cosa es pot afegir que quan un ajuntament delega el cobrament d’impostos o taxes, l’organisme també es fa càrrec dels rebuts impagats dels 4 anys anteriors.L’Organisme de Recaptació, que prepara una nova imatge i adoptarà el nom de Tributs Lleida, va recaptar l’any passat més de 140 milions d’euros, dels quals la major part corresponen a l’Impost de Béns Immobles d’urbana. Són més de 75 milions d’euros, davant dels 10,88 d’IBI de rústica i 7 milions més de béns especials (per exemple, embassaments). Hi ha a més 16 milions d’euros en rebuts de l’impost de vehicles i uns 10 milions d’Impost d’Activitats Econòmiques, entre d’altres. En aquest últim cas, gestiona l’IAE de 223 municipis i els que més ingressen per aquest concepte són Guissona (on té la seu bonÀrea), seguit de Tàrrega, Mollerussa, les Borges Blanques i Balaguer.

Tributs Lleida va ingressar l’any passat prop de 6,5 milions per la taxa que cobra als ajuntaments per la gestió dels impostos, que va del 2 al 5 per cent en període de voluntària (7,5 a 15 per cent en executiva), la qual cosa implica que l’organisme és deficitari, ja que el pressupost de funcionament ascendeix a 8,8 milions d’euros. La diferència l’aporta la Diputació, amb més de 2 milions l’any, mentre que Tributs registra un anomenat romanent de tresoreria de 15 milions d’euros que, segons la corporació, són diners en reserva per avançar als ajuntaments els ingressos dels impostos. Actualment, la direcció de Tributs estudia la possibilitat de rebaixar la taxa d’aquests serveis i l’impacte que tindria aquesta decisió sobre les entitats beneficiàries i el mateix pressupost de la Diputació. Aquesta mesura va d’acord amb la petició de l’oposició de Junts-Impulsem.