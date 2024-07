Reunió de Mossos i Unió de Pagesos per evitar robatoris

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van mantenir ahir una reunió operativa amb representants d’Unió de Pagesos per tractar diferents temes, entre els quals hi ha la promoció de la seguretat viària entre els temporers per evitar riscos. També es va parlar de la importància de la coordinació per millorar les patrulles i evitar robatoris i altres fets delictius i la possibilitat de recollir les denúncies in situ per facilitar la ràpida tramitació i evitar que delictes de poca importància no es denunciïn.